I malati aiutati da Madre Teresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I malati aiutati da Madre Teresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEBBROSI

Significato/Curiosita : I malati aiutati da madre teresa

Caritatevoli, accogliendo quando se ne dà l’occasione viandanti e assistendo malati e anziani. la personalità di teresa da bambina presenta presto degli aspetti... Malattia infettiva, nel medioevo, in europa e in altre parti del mondo, i lebbrosi erano costretti a vivere nei lebbrosari al di fuori delle città. ci si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I malati aiutati da Madre Teresa : malati; aiutati; madre; teresa; Cura per malati depressi; Vi si curano malati in divisa; Lo sono i poveri e gli ammalati ; Edificio per le cure dei malati ; Alimento per ammalati ; Un noto detto: aiutati che Dio; Che non dimostrano gratitudine verso chi li ha aiutati ; Processo fisiologico che prepara la madre al parto; La madre di Esau e Giacobbe; La madre di Horo; La mitica madre dell eroe omerico Achille; Uccise Agrippina madre di Nerone nel 49 dC; Regione della Sardegna con Olbia e Santa teresa ; Ci ricorda Madre teresa ; Una teresa attrice comica e conduttrice italiana; Una poesia di Luigi Sailer: teresa ; Una moneta intitolata a Maria teresa d Austria;

Cerca altre Definizioni