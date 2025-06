I versamenti in fonderia nei cruciverba: la soluzione è Colate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I versamenti in fonderia' è 'Colate'.

COLATE

Curiosità e Significato di Colate

Approfondisci la parola di 6 lettere Colate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colate? I versamenti in fonderia si riferiscono al processo di colata, ovvero alla fase in cui il metallo liquido viene versato negli stampi per creare pezzi metallici. Questo passaggio è fondamentale nella produzione di componenti e oggetti in metallo, garantendo forma e qualità del prodotto finale. In sostanza, la colata dà vita alle creazioni metalliche partendo dal loro stato liquido.

Come si scrive la soluzione Colate

Hai davanti la definizione "I versamenti in fonderia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

