Si tempra in fonderia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tempra in fonderia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ACCIAIO

Termico di soluzione (tempra di solubilizzazione): consiste nel scaldare la lega in maniera tale che tutti gli elementi si trovino in una soluzione monofasica... Significati, vedi acciaio (disambigua). disambiguazione – "acciai" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acciai (disambigua). l'acciaio è una lega... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

