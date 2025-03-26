Una stella molto ripresa

SOLUZIONE: STAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una stella molto ripresa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una stella molto ripresa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Star? Una stella molto famosa e frequentemente fotografata nel mondo dello spettacolo rappresenta un simbolo di successo e celebrità. La sua immagine viene spesso catturata dai fan e dai media, rendendola un'icona riconoscibile ovunque. Questa figura luminosa si distingue per la sua notorietà e per il ruolo di esempio per molte persone. La presenza di questa figura in film, concerti e eventi pubblici contribuisce a mantenere vivo il suo fascino. La sua fama attraversa generazioni e culture diverse.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una stella molto ripresa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una stella molto ripresa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Star:

S Savona T Torino A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una stella molto ripresa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

