RUSSO

Curiosità e Significato di "Russo"

Hai risolto il cruciverba con Russo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Russo.

Il russo è una lingua appartenente al gruppo delle lingue slave, scritta principalmente con l'alfabeto cirillico, un sistema di scrittura sviluppato nel IX secolo. È la lingua ufficiale della Russia e di altri paesi dell'ex Unione Sovietica, ed è parlata da circa 150 milioni di persone.

Come si scrive la soluzione: Russo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una lingua cirillica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

S Savona

S Savona

O Otranto

