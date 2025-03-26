I troni dei Pontefici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I troni dei Pontefici' è 'Sogli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOGLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I troni dei Pontefici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I troni dei Pontefici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sogli? I sogli sono le strutture che sostengono le sedute dei papi nelle basiliche o nelle piazze, rappresentando il punto in cui il leader spirituale si siede per celebrare cerimonie o incontrare i fedeli. Questi elevati basi di legno o pietra sono simbolo di autorità e rispetto, collegando il concetto alla posizione di potere e dignità che il pontefice detiene durante le sue funzioni.

La definizione "I troni dei Pontefici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I troni dei Pontefici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sogli:

S Savona O Otranto G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I troni dei Pontefici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

