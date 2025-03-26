Tribù di nativi americani dell Oklahoma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tribù di nativi americani dell Oklahoma' è 'Osage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSAGE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tribù di nativi americani dell Oklahoma" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tribù di nativi americani dell Oklahoma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Osage? Gli Osage sono un'antica popolazione indigena che abitava principalmente nell'area dell'attuale Oklahoma. Conosciuti per la loro cultura ricca e le tradizioni uniche, hanno svolto un ruolo importante nella storia delle terre che occupavano. La loro società era organizzata in tribù e si distingueva per pratiche spirituali e rituali distintivi. Oggi sono riconosciuti come una delle comunità native americane che preservano le proprie radici e identità culturale.

Per risolvere la definizione "Tribù di nativi americani dell Oklahoma", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tribù di nativi americani dell Oklahoma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Osage:

O Otranto S Savona A Ancona G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tribù di nativi americani dell Oklahoma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

