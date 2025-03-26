Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano' è 'Toti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTI

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Perché la soluzione è Toti? Al Museo della Scienza di Milano, si può ammirare un sottomarino chiamato Toti, che rappresenta un esempio di tecnologia subacquea utilizzata per scopi militari e di ricerca. Questa imbarcazione, posta in esposizione, consente ai visitatori di conoscere più da vicino le caratteristiche e il funzionamento di un sottomarino, offrendo un'esperienza educativa e coinvolgente. La presenza di Toti arricchisce la collezione del museo, permettendo di apprezzare l'ingegneria e l'innovazione nel settore navale.

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Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Toti

Per risolvere la definizione "Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Toti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano

Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano Risposta: TOTI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino O Otranto T Torino I Imola

La soluzione 'Toti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.