Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano
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SOLUZIONE: TOTI
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Perché la soluzione è Toti? Al Museo della Scienza di Milano, si può ammirare un sottomarino chiamato Toti, che rappresenta un esempio di tecnologia subacquea utilizzata per scopi militari e di ricerca. Questa imbarcazione, posta in esposizione, consente ai visitatori di conoscere più da vicino le caratteristiche e il funzionamento di un sottomarino, offrendo un'esperienza educativa e coinvolgente. La presenza di Toti arricchisce la collezione del museo, permettendo di apprezzare l'ingegneria e l'innovazione nel settore navale.
Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Toti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il sottomarino al Museo della Scienza di Milano
- Risposta: TOTI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
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