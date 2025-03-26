Somiglia all oca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Somiglia all oca' è 'Anatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANATRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Somiglia all oca" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Somiglia all oca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Anatra? Un uccello acquatico che ha un becco largo e piatto, spesso associato alle zone umide. La sua forma e le caratteristiche ricordano molto quelle dell'oca, anche se appartiene a una famiglia diversa. È noto per il suo volo aggraziato e il suo modo di nuotare nei laghi e nelle stagni. La sua presenza contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema acquatico. La somiglianza con un'anatra si nota soprattutto nel suo aspetto generale e nel modo di vivere.

Somiglia all oca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anatra

La definizione "Somiglia all oca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Somiglia all oca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Anatra:

A Ancona N Napoli A Ancona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Somiglia all oca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

