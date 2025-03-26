Separano due mari

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Separano due mari' è 'Istmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Separano due mari" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separano due mari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Istmo? Un istmo è una stretta fascia di terra che collega due grandi territori, spesso due continenti o due parti di una penisola, separando due corpi d'acqua. Questa formazione naturale permette il passaggio tra due mari o oceani, creando un collegamento strategico tra le aree circostanti. La sua presenza influisce sull'ecosistema e sulla navigazione, rendendolo un punto di grande importanza geografica. In molte zone, gli istmi sono soggetti a modifiche dovute all'erosione o all'attività umana.

La soluzione associata alla definizione "Separano due mari" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separano due mari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Istmo:

I Imola S Savona T Torino M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separano due mari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

