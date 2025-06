Ridurre drasticamente le spese nei cruciverba: la soluzione è Decurtare

Home / Soluzioni Cruciverba / Ridurre drasticamente le spese

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ridurre drasticamente le spese' è 'Decurtare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECURTARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Decurtare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Decurtare.

Perché la soluzione è Decurtare? Decurtare significa ridurre o diminuire qualcosa, come spese, quantità o importi, spesso in modo drastico. È un termine usato nel contesto economico e amministrativo per indicare la sottrazione di una parte di un totale. Se devi abbattere i costi o contenere le spese, decurtare è il verbo più adatto. In sostanza, rappresenta un modo efficace per risparmiare o ottimizzare le risorse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La spending che mira a ridurre le spese ingDetratte le spese sono nettiNon fa spese pazzeAiuta a ridurre le auto per la stradaAiuta a ridurre le auto sulla strada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ridurre drasticamente le spese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

C Como

U Udine

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

E E A I S D S N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALSEDINE" SALSEDINE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.