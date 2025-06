Per mestiere passa da una parte all altra nei cruciverba: la soluzione è Attore

ATTORE

Approfondisci la parola di 6 lettere Attore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Attore? Un attore è colui che interpreta ruoli diversi, passando da una parte all'altra del palcoscenico o dello schermo. È un professionista capace di immedesimarsi in personaggi vari, cambiando emozioni e identità a seconda della scena. La sua abilità sta nel trasformare la finzione in realtà, portando avanti storie e emozioni per intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un anagramma di teatroÈ uno che fa la sua parteSi mette nei panni altruiDall altra parte dell uscitaPassare da una parte all altraDi notte è dall altra parte

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

O O R N T I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INSORTO" INSORTO

