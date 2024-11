Si mette nei panni altrui: Soluzione Cruciverba - Attore

Soluzione alla definizione del cruciverba

ATTORE

Curiosità e significato della parola Attore

Spelling fonetico della soluzione

A Alfa

T Tango

T Tango

O Oscar

R Romeo

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Attore

Il suo compito è di sostenere le parti Si accontenta di una parte Si trucca nel camerino A teatro sa piangere a comando Finge d essere un altro Impara le battute Finge di essere un altro In un processo civile si oppone al convenuto

