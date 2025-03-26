Il nome greco di Salonicco

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il nome greco di Salonicco' è 'Tessalonica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESSALONICA

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Perché la soluzione è Tessalonica? Tessalonica è il nome greco di una città importante nel nord della Grecia, conosciuta anche come Salonicco. Questa località ha una storia ricca e affascinante, essendo stata un centro strategico e culturale sin dall'antichità. La sua posizione lungo la costa affacciata sul Mar Egeo l'ha resa un punto di incontro tra diverse civiltà e commerci. La città conserva numerosi monumenti e testimonianze del suo passato, rendendola un luogo di grande interesse storico e architettonico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome greco di Salonicco". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il nome greco di Salonicco nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tessalonica

Per risolvere la definizione "Il nome greco di Salonicco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome greco di Salonicco" conferma che la soluzione 'Tessalonica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Tessalonica

T Torino E Empoli S Savona S Savona A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome greco di Salonicco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tessalonica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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