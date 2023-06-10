Il nome greco di Ulisse

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome greco di Ulisse' è 'Odisseo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODISSEO

Perché la soluzione è Odisseo? Odissea è il nome greco di Ulisse, l'eroe della mitologia che affrontò numerose avventure durante il suo lungo viaggio di ritorno a Itaca. Questa parola richiama le imprese compiute dall'eroe e la sua saggezza nel superare ostacoli e inganni. La figura di Odisseo è simbolo di astuzia e resistenza, caratteristiche che definiscono la sua personalità nei poemi epici. La storia di Odissea si tramanda come esempio di perseveranza e ingegno.

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Il nome greco di Ulisse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Odisseo

Per risolvere la definizione "Il nome greco di Ulisse", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Odisseo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il nome greco di Ulisse
  • Risposta: ODISSEO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: O______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

O Otranto
D Domodossola
I Imola
S Savona
S Savona
E Empoli
O Otranto

La soluzione 'Odisseo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome greco di Ulisse". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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