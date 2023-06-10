Il nome greco di Ulisse
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SOLUZIONE: ODISSEO
Perché la soluzione è Odisseo? Odissea è il nome greco di Ulisse, l'eroe della mitologia che affrontò numerose avventure durante il suo lungo viaggio di ritorno a Itaca. Questa parola richiama le imprese compiute dall'eroe e la sua saggezza nel superare ostacoli e inganni. La figura di Odisseo è simbolo di astuzia e resistenza, caratteristiche che definiscono la sua personalità nei poemi epici. La storia di Odissea si tramanda come esempio di perseveranza e ingegno.
Il nome greco di Ulisse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Odisseo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome greco di Ulisse
- Risposta: ODISSEO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: O______
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Odisseo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome greco di Ulisse". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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