SOLUZIONE: DISFARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liberarsi di qualcosa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberarsi di qualcosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Disfarsi? Il termine indica l'azione di eliminare o togliersi di mezzo da qualcosa che si desidera abbandonare o che ormai non serve più. È un gesto che permette di liberarsi da un peso, una responsabilità o un oggetto indesiderato, facilitando così il rinnovamento o la pulizia di uno spazio o di una situazione. Spesso si tratta di un passo importante per migliorare il proprio stato o ambiente.

La soluzione associata alla definizione "Liberarsi di qualcosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberarsi di qualcosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Disfarsi:

D Domodossola I Imola S Savona F Firenze A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberarsi di qualcosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

