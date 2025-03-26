Infiammazione dei seni frontali
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Infiammazione dei seni frontali' è 'Sinusite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SINUSITE
Perchè la soluzione è Sinusite? La sinusite è un'infiammazione dei seni frontali che provoca fastidio e pressione sulla fronte. Spesso si manifesta con mal di testa, congestione e senso di pesantezza. Questa condizione può insorgere a causa di infezioni o allergie, disturbando le normali attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Infiammazione dei seni frontali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinusite
Se la definizione "Infiammazione dei seni frontali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinusite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Infiammazione dei seni frontali
- Risposta: SINUSITE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Sinusite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Infiammazione dei seni frontali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con infiammazione: L infiammazione della mucosa dell intestino tenue
Con frontali: Denti frontali