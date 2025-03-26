Infiammazione dei seni frontali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Infiammazione dei seni frontali' è 'Sinusite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINUSITE

Perchè la soluzione è Sinusite? La sinusite è un'infiammazione dei seni frontali che provoca fastidio e pressione sulla fronte. Spesso si manifesta con mal di testa, congestione e senso di pesantezza. Questa condizione può insorgere a causa di infezioni o allergie, disturbando le normali attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Infiammazione dei seni frontali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinusite

Se la definizione "Infiammazione dei seni frontali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinusite'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Infiammazione dei seni frontali

Infiammazione dei seni frontali Risposta: SINUSITE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona I Imola N Napoli U Udine S Savona I Imola T Torino E Empoli

La soluzione 'Sinusite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Infiammazione dei seni frontali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.