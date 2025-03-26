Un gruppo che assicura autonomia energetica

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gruppo che assicura autonomia energetica

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gruppo che assicura autonomia energetica' è 'Elettrogeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTROGENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo che assicura autonomia energetica" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo che assicura autonomia energetica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Elettrogeno? L'elettrogeno rappresenta un insieme di apparecchiature e sistemi che consentono di generare energia elettrica in modo indipendente, senza dipendere dalla rete esterna. Questa capacità di produrre energia autonomamente garantisce una maggiore sicurezza e continuità nell'approvvigionamento elettrico, specialmente in situazioni di emergenza o in zone remote. La presenza di un elettrogeno permette di assicurare l'autosufficienza energetica, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e favorendo l'autonomia degli impianti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un gruppo che assicura autonomia energetica nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Elettrogeno

La soluzione associata alla definizione "Un gruppo che assicura autonomia energetica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo che assicura autonomia energetica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Elettrogeno:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto G Genova E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo che assicura autonomia energetica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettereUn gruppo di versiIl gruppo dei GallagherGruppo di esercizi da fitness