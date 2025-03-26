Diede i natali a Giordano Bruno

Vito Manzione | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diede i natali a Giordano Bruno' è 'Nola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOLA

Come completare la definizione

  • Definizione: Diede i natali a Giordano Bruno
  • Risposta: NOLA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

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Perché la soluzione è Nola? NOLA è una città situata in Campania, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. La sua origine risale a tempi antichi, e nel corso dei secoli ha sviluppato un'importante tradizione artistica e musicale. La città è nota anche per il suo centro storico ricco di chiese, palazzi e piazze che testimoniano il passato. NOLA ha dato i natali a Giordano Bruno, il filosofo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del pensiero.

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Diede i natali a Giordano Bruno: soluzione cruciverba da 4 lettere

Quando la definizione "Diede i natali a Giordano Bruno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nola'.

Schemi utili per Nola

  • Schema parole: 4
  • La soluzione inizia con N
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: N___
  • Schema finale: NOLA

Le 4 lettere della soluzione Nola

N Napoli
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Nola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diede i natali a Giordano Bruno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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