Diede i natali a Giordano Bruno
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diede i natali a Giordano Bruno' è 'Nola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOLA
Come completare la definizione
- Definizione: Diede i natali a Giordano Bruno
- Risposta: NOLA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Nola? NOLA è una città situata in Campania, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. La sua origine risale a tempi antichi, e nel corso dei secoli ha sviluppato un'importante tradizione artistica e musicale. La città è nota anche per il suo centro storico ricco di chiese, palazzi e piazze che testimoniano il passato. NOLA ha dato i natali a Giordano Bruno, il filosofo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del pensiero.
Diede i natali a Giordano Bruno: soluzione cruciverba da 4 lettere
Quando la definizione "Diede i natali a Giordano Bruno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nola'.
Schemi utili per Nola
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con N
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: N___
- Schema finale: NOLA
Le 4 lettere della soluzione Nola
La soluzione 'Nola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diede i natali a Giordano Bruno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola diede: Diede nome a un effimera repubblica sul Garda Diede nome a una famosa torre di Siena Enzo : diede vita al gruppo La smorfia con Lello Arena e Massimo Troisi
Definizioni con la parola natali: L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli Lo era Petrarca per i suoi natali Diede i natali a Ipazia di Alessandria
Definizioni con la parola giordano: La località campana in cui nacque Giordano Bruno La città natale di Giordano Bruno Lo subì anche Giordano Bruno
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La località campana in cui nacque Giordano BrunoLa città natale di Giordano BrunoLa città delle campaneDiede i natali a GramsciCampano come Giordano BrunoDiede i natali a VerdiDiede i natali a Ivan TurgenevDiede i natali a Talete
F T T A I