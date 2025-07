La delude chi non mantiene una promessa nei cruciverba: la soluzione è Aspettativa

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La delude chi non mantiene una promessa' è 'Aspettativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASPETTATIVA

Curiosità e Significato di Aspettativa

Perché la soluzione è Aspettativa? Attesa o aspettativa rappresenta la speranza o il desiderio che qualcosa si realizzi come promesso o previsto. Chi delude chi si affida a una promessa tradisce questa fiducia, facendo nascere delusione. In sostanza, l'aspettativa è quella speranza di vedere soddisfatte le proprie attese, e quando ciò non avviene, si sente il peso della delusione. È un sentimento che accompagna molti aspetti della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Aspettativa

Hai davanti la definizione "La delude chi non mantiene una promessa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

