Il compositore de Il clavicembalo ben temperato
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SOLUZIONE: BACH
Perchè la soluzione è Bach? Bach, celebre compositore tedesco del XVIII secolo, ha scritto capolavori come Il clavicembalo ben temperato. Le sue composizioni sono apprezzate per la complessità e l’armonia, influenzando generazioni di musicisti. La sua musica rimane un punto di riferimento nel mondo della musica classica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il compositore de Il clavicembalo ben temperato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bach
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il compositore de Il clavicembalo ben temperato
- Risposta: BACH
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: H
Le 4 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con compositore: L Allevi pianista e compositore
Con clavicembalo: Una celeberrima serie di composizioni di Bach per clavicembalo
Con temperato: Mite, temperato, detto del clima