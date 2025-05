La città del Feyenoord nei cruciverba: la soluzione è Rotterdam

Home / Soluzioni Cruciverba / La città del Feyenoord

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La città del Feyenoord' è 'Rotterdam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTTERDAM

Curiosità e Significato di "Rotterdam"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rotterdam più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rotterdam.

Perché la soluzione è Rotterdam? La città del Feyenoord si riferisce a Rotterdam, una delle principali città dei Paesi Bassi e sede dell'omonima squadra di calcio, il Feyenoord. Con una ricca storia marittima e un porto tra i più grandi al mondo, Rotterdam è conosciuta per la sua architettura moderna e vivace scena culturale. La passione per il calcio e l'identità locale rendono il Feyenoord un simbolo importante per i suoi abitanti, contribuendo così a dare vita a una comunità affiatata e orgogli

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L umanista olandese autore dell Elogio della pazziaGrande porto olandeseCittà olandese delle case cubiche di Piet BlomLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l Ermitage

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rotterdam

Hai trovato la definizione "La città del Feyenoord" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

D Domodossola

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M O A C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMION" CAMION

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.