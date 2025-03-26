Calo delle nascite

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Calo delle nascite' è 'Denatalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENATALITÀ

Perché la soluzione è Denatalità? La denatalità rappresenta un fenomeno demografico caratterizzato dalla diminuzione costante delle nascite all’interno di una popolazione. Questo fenomeno può essere causato da diversi fattori come cambiamenti economici, sociali e culturali, che influenzano le scelte di avere figli. La riduzione delle nascite porta a una diminuzione della crescita naturale e può comportare sfide a livello di sostenibilità sociale e previdenziale. La denatalità è un elemento chiave nel declino demografico di molte nazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calo delle nascite". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Calo delle nascite nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Denatalità

Per risolvere la definizione "Calo delle nascite", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calo delle nascite" conferma che la soluzione 'Denatalità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Denatalità

D Domodossola E Empoli N Napoli A Ancona T Torino A Ancona L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calo delle nascite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Denatalità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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