Animali da esperimenti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animali da esperimenti' è 'Cavie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVIE

Perché la soluzione è Cavie? Le cavie sono animali utilizzati principalmente in ambito scientifico per condurre ricerche e test di laboratorio. Questi animali vengono scelti per la loro facilità di allevamento e per le caratteristiche biologiche che consentono di studiare effetti di sostanze o trattamenti. L'uso delle cavie permette di analizzare reazioni fisiologiche e patologiche, contribuendo allo sviluppo di farmaci e terapie. La loro presenza nei laboratori rappresenta un aspetto importante della ricerca biomedica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animali da esperimenti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Animali da esperimenti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cavie

La definizione "Animali da esperimenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animali da esperimenti" conferma che la soluzione 'Cavie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cavie

C Como A Ancona V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animali da esperimenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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