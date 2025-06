Un accessorio offerto in omaggio per pubblicità nei cruciverba: la soluzione è Gadget

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un accessorio offerto in omaggio per pubblicità' è 'Gadget'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GADGET

Curiosità e Significato di Gadget

La soluzione Gadget di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gadget per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gadget? Un gadget è un piccolo oggetto promozionale offerto gratuitamente per attirare l’attenzione e far conoscere un brand o un prodotto. Spesso si tratta di accessori utili o divertenti, come penne, portachiavi o magneti, che aiutano a mantenere vivo il ricordo dell’azienda. È un modo efficace per pubblicizzare senza costi elevati, creando un legame più forte con i clienti.

Come si scrive la soluzione Gadget

Stai cercando la risposta alla definizione "Un accessorio offerto in omaggio per pubblicità"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

D Domodossola

G Genova

E Empoli

T Torino

