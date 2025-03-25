Piccoli campi d atterraggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccoli campi d atterraggio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccoli campi d atterraggio' è 'Eliscali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELISCALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccoli campi d atterraggio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccoli campi d atterraggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Eliscali? Gli eliscali sono spazi ridotti, situati in aree remote o strategiche, utilizzati per facilitare l'atterraggio di veicoli aerei in situazioni di emergenza o in operazioni militari e civili. Questi piccoli spazi sono fondamentali per garantire un punto di approdo sicuro, spesso in zone dove le infrastrutture sono limitate o assenti. La loro presenza permette di intervenire rapidamente, assicurando il supporto necessario in contesti critici o di soccorso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Piccoli campi d atterraggio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eliscali

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piccoli campi d atterraggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccoli campi d atterraggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Eliscali:

E Empoli L Livorno I Imola S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccoli campi d atterraggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I più piccoli campi d atterraggioCampi d atterraggio per macchine volantiPiccoli laghi nei campiPiccoli ganciPiccoli rettili