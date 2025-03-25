Importante azienda farmaceutica italiana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Importante azienda farmaceutica italiana' è 'Bracco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRACCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Importante azienda farmaceutica italiana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante azienda farmaceutica italiana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bracco? Bracco è un'importante azienda farmaceutica italiana, riconosciuta a livello internazionale per la sua specializzazione nel settore diagnostico e delle tecnologie mediche. Fondata in Italia, si distingue per l'innovazione e la ricerca nel campo dei mezzi di contrasto utilizzati nelle immagini diagnostiche, contribuendo significativamente alla medicina moderna. La sua presenza globale e gli investimenti nella ricerca scientifica testimoniano il ruolo di primo piano nel panorama farmaceutico. La sua attività si concentra sulla crescita sostenibile e sulla qualità dei prodotti offerti.

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Importante azienda farmaceutica italiana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bracco

La definizione "Importante azienda farmaceutica italiana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Importante azienda farmaceutica italiana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bracco:

B Bologna R Roma A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante azienda farmaceutica italiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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