Molto antica

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto antica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molto antica' è 'Vetusta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETUSTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto antica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto antica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vetusta? Il termine richiama un'epoca remota, caratterizzata da un passato lontano nel tempo. Si riferisce a oggetti, edifici o cose che hanno attraversato molti anni e mostrano segni evidenti di usura e di lunga storia. La parola evoca un senso di vecchiaia e di venerabile età, spesso associata a un valore storico o culturale. Quando si parla di qualcosa di molto antiquato, si sottolinea la sua lunga esistenza e il suo rapporto con il passato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto antica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vetusta

In presenza della definizione "Molto antica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto antica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vetusta:

V Venezia E Empoli T Torino U Udine S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto antica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Primitiva molto anticaUn tipo di marmo molto usato nell antica GreciaMolto antica disusataMolto in FranciaMolto gustosi