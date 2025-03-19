Unione primitiva di famiglie

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Unione primitiva di famiglie' è 'Tribù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIBÙ

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Perché la soluzione è Tribù? Una tribù è un insieme di famiglie legate tra loro da legami di sangue, tradizioni e cultura condivisa. Si tratta di un gruppo sociale che si costituisce attraverso l’unione di più nuclei familiari, creando un'organizzazione collettiva con norme e ruoli propri. La tribù si distingue per la sua coesione e identità, spesso basate su pratiche e credenze comuni tramandate nel tempo. La sua struttura può includere capi, anziani e rituali che rafforzano il senso di appartenenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unione primitiva di famiglie". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Unione primitiva di famiglie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tribù

La soluzione associata alla definizione "Unione primitiva di famiglie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unione primitiva di famiglie" conferma che la soluzione 'Tribù' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tribù

T Torino R Roma I Imola B Bologna Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unione primitiva di famiglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tribù' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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