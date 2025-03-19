Totale negligenza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Totale negligenza' è 'Incuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCURIA

Perché la soluzione è Incuria? L'incuria si manifesta come una mancanza di attenzione e cura dovuta a trascuratezza o disinteresse. Essa si evidenzia in comportamenti negligenti che portano a danni o deterioramenti di beni, ambienti o relazioni. La negligenza si manifesta attraverso azioni inconsapevoli o volontarie di abbandono, dimenticanza o superficialità che compromettono la qualità e la sicurezza di ciò che si ha sotto cura. Questa forma di trascuratezza può avere conseguenze significative sulla vita quotidiana e sulla tutela di valori fondamentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Totale negligenza". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Totale negligenza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Incuria

In presenza della definizione "Totale negligenza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Totale negligenza" conferma che la soluzione 'Incuria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Incuria

I Imola N Napoli C Como U Udine R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Totale negligenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incuria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stato di abbandono e degradoTotale assenza di sentimentalismoNegligenzaDistruzione totaleIl totale dei primi dieci numeri primiLa negligenza del trasandato