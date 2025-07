La suonava Miles Davis nei cruciverba: la soluzione è Tromba

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La suonava Miles Davis' è 'Tromba'.

TROMBA

Curiosità e Significato di Tromba

Conosci Tromba più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tromba.

Perché la soluzione è Tromba? La parola tromba si riferisce a uno strumento musicale a fiato, noto per il suo suono potente e brillante. Utilizzata in orchestre e band jazz, la tromba è fondamentale per creare melodie coinvolgenti e improvvisazioni, come quelle di Miles Davis. È un simbolo di espressività musicale e virtuosismo, capace di comunicare emozioni profonde attraverso le sue note vibranti.

Come si scrive la soluzione Tromba

Hai trovato la definizione "La suonava Miles Davis" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

