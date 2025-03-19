Il primo libro del Pentateuco nei cruciverba: la soluzione è Genesi

Anna Gallo | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il primo libro del Pentateuco' è 'Genesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENESI

Curiosità e Significato di Genesi

La parola Genesi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Genesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Primo libro dell Antico TestamentoIl primo libro di Palahniuk divenuto un film cultoIl quinto libro del PentateucoIl primo libro di scuolaIl primo libro della Bibbia

