Il quinto libro del Pentateuco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Deuteronomio (ebraico devarìm, "parole", dall'incipit; greco eteµ, deuteronòmion, "seconda legge", per il compendio, la ripetizione di leggi già presenti in Esodo ed in genere di quanto scritto sul Pentateuco, nei primi Libri della Torah scritta; latino Deuteronomium) o Quinto Libro di Mosè è il quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana. È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la sua redazione definitiva, ad opera di autori ignoti, è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte, in particolare della cosiddetta fonte ...

Deuteronomio ( approfondimento)

quinto libro dalla Bibbia, composto di trentaquattro capitoli

Sillabazione

deu | te | ro | nò | mio

Etimologia / Derivazione

Dal greco antico eteµ (Seconda Legge)

Pronuncia

IPA: [ dew.te.ro'no.mjo ]