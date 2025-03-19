È a nord della Sardegna

Home / Soluzioni Cruciverba / È a nord della Sardegna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È a nord della Sardegna' è 'Asinara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASINARA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Asinara? L'Asinara si trova a nord della Sardegna, un'isola famosa per la sua natura incontaminata e la storia legata ai penitenziari. Questa area si distingue per le sue spiagge bianche, il mare cristallino e le numerose specie animali che vi abitano, tra cui gli asinelli selvatici. La presenza di un parco naturale preserva il suo ecosistema unico, attirando visitatori da tutto il mondo. L'Asinara rappresenta un patrimonio di grande valore ambientale e storico per la regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È a nord della Sardegna". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

È a nord della Sardegna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Asinara

Questa pagina è dedicata alla definizione "È a nord della Sardegna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È a nord della Sardegna" conferma che la soluzione 'Asinara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Asinara

A Ancona S Savona I Imola N Napoli A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È a nord della Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asinara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L isola sarda sede di un Parco NazionaleIsola sarda nota per una razza di somarelliÈ vicina a Stintino ed è sede di un parco nazionaleUn isola a nord della SardegnaIsola a nord della SardegnaUn Capo della Sardegna a nord di OristanoCittà nel nord della SardegnaCittà nel nord Sardegna