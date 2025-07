Non poco nei cruciverba: la soluzione è Parecchio

PARECCHIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Parecchio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Parecchio.

Perché la soluzione è Parecchio? Non poco è un'espressione italiana che significa abbastanza o molto. Quando si utilizza questa locuzione, si suggerisce che qualcosa è di notevole entità o quantità. Nel gioco di parole, parecchio rappresenta questa idea, indicando una grande quantità o intensità. È un modo colloquiale per sottolineare che qualcosa non è affatto poco, ma piuttosto considerevole.

Hai trovato la definizione "Non poco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

R N M C N B E O A Mostra soluzione



