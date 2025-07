Un Lino tra gli attori nei cruciverba: la soluzione è Banfi

BANFI

Curiosità e Significato di Banfi

Hai risolto il cruciverba con Banfi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Banfi.

Perché la soluzione è Banfi? Banfi è il cognome di un famoso attore e comico italiano, noto per il suo ruolo in varietà televisive e cabaret. La parola può anche riferirsi a lui come persona, simbolo di comicità e intrattenimento nel panorama italiano. È un nome che evoca allegria e simpatia, diventato un vero e proprio simbolo della comicità nostrana.

Come si scrive la soluzione Banfi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un Lino tra gli attori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

F Firenze

I Imola

