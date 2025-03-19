Attraversano il deserto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attraversano il deserto' è 'Carovane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAROVANE

Perché la soluzione è Carovane? Le carovane sono gruppi di persone e animali che si spostano insieme attraverso ambienti difficili come il deserto. Questo modo di viaggiare permette di attraversare le vaste distese sabbiose, proteggendosi dalle intemperie e condividendo risorse come acqua e cibo. Le carovane sono spesso costituite da cammelli, cavalli e uomini che collaborano per superare le lunghe distanze. La loro presenza è fondamentale per il commercio e le relazioni tra le diverse regioni desertiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversano il deserto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Attraversano il deserto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carovane

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attraversano il deserto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversano il deserto" conferma che la soluzione 'Carovane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carovane

C Como A Ancona R Roma O Otranto V Venezia A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversano il deserto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carovane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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