SOLUZIONE: CHIARIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spiegare con esempi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spiegare con esempi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Chiarire? Chiarire significa rendere comprensibile qualcosa che può sembrare complesso o poco chiaro. Si utilizza spesso quando si vogliono evitare fraintendimenti, dando dettagli o esempi concreti che facilitano la comprensione. Un insegnante, ad esempio, può chiarire un argomento difficile con esempi pratici o spiegazioni semplici, aiutando gli studenti a capire meglio. Questa attività è fondamentale in molte situazioni quotidiane e professionali, poiché favorisce una comunicazione efficace e senza ambiguo.

La definizione "Spiegare con esempi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spiegare con esempi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Chiarire:

C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spiegare con esempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

