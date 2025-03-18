Lo sono gli idealisti

SOLUZIONE: SOGNATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono gli idealisti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli idealisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sognatori? Gli sognatori sono persone che coltivano grandi speranze e ideali, immaginando un mondo migliore attraverso la loro fantasia e speranza. Spesso vedono oltre la realtà concreta, alimentando sogni e desideri che ispirano azioni positive. La loro capacità di immaginare possibilità lontane dalla quotidianità li rende portatori di speranza e innovazione. Sono coloro che credono nel potenziale di un futuro migliore, anche quando tutto sembra difficile.

Se la definizione "Lo sono gli idealisti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli idealisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sognatori:

S Savona O Otranto G Genova N Napoli A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli idealisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

