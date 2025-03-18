Presidente USA che non fu ucciso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Presidente USA che non fu ucciso' è 'Coolidge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COOLIDGE

Perché la soluzione è Coolidge? Calvin Coolidge fu un presidente degli Stati Uniti che riuscì a completare il suo mandato senza subire minacce o atti violenti che lo mettessero in pericolo di vita. La sua leadership si caratterizzò per stabilità e calma, distinguendolo da altri leader che furono vittime di assalti o omicidi. La sua figura rappresenta un esempio di stabilità politica e di tranquillità nell'esercizio del potere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presidente USA che non fu ucciso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presidente USA che non fu ucciso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Presidente USA che non fu ucciso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presidente USA che non fu ucciso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Coolidge:

C Como O Otranto O Otranto L Livorno I Imola D Domodossola G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presidente USA che non fu ucciso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

