Fu il diciottesimo presidente degli Usa - Soluzione Cruciverba: Grant

GRANT

Lo sapevi che? Storia degli Stati Uniti d'America (1918-1945): Dopo la Rivoluzione d'ottobre in Russia, negli Stati Uniti crebbe il timore per il comunismo, che produsse la cosiddetta Paura rossa (Red Scare), durata tre anni. Poiché il Senato non ratificò il Trattato di Versailles imposto dagli Alleati agli Imperi centrali sconfitti, gli Stati Uniti siglarono trattati di pace separati con la Germania e i suoi alleati.

