di Praga: diede inizio alla guerra dei Trent Anni

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'di Praga: diede inizio alla guerra dei Trent Anni' è 'Defenestrazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEFENESTRAZIONE

Perché la soluzione è Defenestrazione? La defenestrazione si riferisce all'atto di gettare qualcuno o qualcosa da una finestra, spesso associato a eventi storici di grande rilievo. La sua importanza si evidenzia nel contesto della storia europea, in particolare quando si collega alla città di Praga. Fu infatti questa azione a scatenare la guerra dei Trent'anni, un conflitto devastante che coinvolse molte nazioni e durò oltre tre decenni. Questa connessione rende la defenestrazione un episodio cruciale nella storia religiosa e politica dell'Europa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "di Praga: diede inizio alla guerra dei Trent Anni". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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di Praga: diede inizio alla guerra dei Trent Anni nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Defenestrazione

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Defenestrazione

D Domodossola E Empoli F Firenze E Empoli N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "di Praga: diede inizio alla guerra dei Trent Anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Defenestrazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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