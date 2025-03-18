I fauni li avevano caprini nei cruciverba: la soluzione è Piedi

Alessia Mogavero | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I fauni li avevano caprini' è 'Piedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIEDI

Curiosità e Significato di Piedi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Piedi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Soluzione I fauni li avevano caprini - Piedi

Come si scrive la soluzione Piedi

La definizione "I fauni li avevano caprini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Piedi:
P Padova
I Imola
E Empoli
D Domodossola
I Imola

