Un complesso di rovine a Roma

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un complesso di rovine a Roma' è 'Terme Di Caracalla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERME DI CARACALLA

Perché la soluzione è Terme Di Caracalla? Le Terme di Caracalla sono un vasto complesso di rovine situato a Roma, costruito nel III secolo d.C. durante il regno dell'imperatore Caracalla. Questo antico impianto termale rappresenta uno degli esempi più imponenti dell'architettura romana dedicata al benessere e al relax pubblico. Le strutture, oggi in rovina, conservano ancora tracce di grandiosità, come le volte e le vasche, testimonianza della grandezza dell'ingegneria dell'epoca. Sono un simbolo della storia e della cultura romana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un complesso di rovine a Roma". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un complesso di rovine a Roma nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Terme Di Caracalla

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un complesso di rovine a Roma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un complesso di rovine a Roma" conferma che la soluzione 'Terme Di Caracalla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Terme Di Caracalla

T Torino E Empoli R Roma M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona R Roma A Ancona C Como A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un complesso di rovine a Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terme Di Caracalla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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