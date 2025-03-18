Un complesso di rovine a Roma
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un complesso di rovine a Roma' è 'Terme Di Caracalla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TERME DI CARACALLA
Perché la soluzione è Terme Di Caracalla? Le Terme di Caracalla sono un vasto complesso di rovine situato a Roma, costruito nel III secolo d.C. durante il regno dell'imperatore Caracalla. Questo antico impianto termale rappresenta uno degli esempi più imponenti dell'architettura romana dedicata al benessere e al relax pubblico. Le strutture, oggi in rovina, conservano ancora tracce di grandiosità, come le volte e le vasche, testimonianza della grandezza dell'ingegneria dell'epoca. Sono un simbolo della storia e della cultura romana.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un complesso di rovine a Roma". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un complesso di rovine a Roma nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Terme Di Caracalla
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un complesso di rovine a Roma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un complesso di rovine a Roma" conferma che la soluzione 'Terme Di Caracalla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Terme Di Caracalla
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un complesso di rovine a Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terme Di Caracalla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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