Conservano strutture sotto l Aventino nei cruciverba: la soluzione è Terme Di Caracalla

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Conservano strutture sotto l Aventino' è 'Terme Di Caracalla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERME DI CARACALLA

Curiosità e Significato... La soluzione Terme Di Caracalla di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Terme Di Caracalla per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Terme Di Caracalla? Le Terme di Caracalla sono antiche terme romane, costruite nel II secolo d.C., che conservano ancora oggi imponenti strutture sotto il Colle Aventino. Queste grandi terme pubbliche rappresentano un esempio straordinario di ingegneria e architettura romana, offrendo uno sguardo affascinante sulla vita quotidiana dell’antica Roma. Sono un simbolo di grandezza e innovazione che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo.

Si conservano sotto saleÈ inammissibile sotto le armiSi ammucchiano sotto i piniStrutture per non autosufficienti siglaUn locale sotto terra

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

