Generoso e liberale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Generoso e liberale' è 'Magnanimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGNANIMO

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Perché la soluzione è Magnanimo? La parola magnanimo descrive una persona che dimostra grande generosità e liberalità nei confronti degli altri. Questa qualità si manifesta nella capacità di perdonare, di mostrare comprensione e di agire con bontà senza aspettarsi nulla in cambio. Essere magnanimi implica avere un cuore aperto e una grande sensibilità verso le esigenze altrui, superando i propri limiti e mostrando un senso di altruismo profondo. La sua presenza arricchisce le relazioni umane e favorisce un ambiente di fiducia e rispetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Generoso e liberale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Generoso e liberale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Magnanimo

La soluzione associata alla definizione "Generoso e liberale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Generoso e liberale" conferma che la soluzione 'Magnanimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Magnanimo

M Milano A Ancona G Genova N Napoli A Ancona N Napoli I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Generoso e liberale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magnanimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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