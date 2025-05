Quei bravi regia di Scorsese nei cruciverba: la soluzione è Ragazzi

RAGAZZI

Curiosità e Significato di "Ragazzi"

Hai risolto il cruciverba con Ragazzi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ragazzi.

La parola RAGAZZI deriva dalla frase quei bravi regia di Scorsese, dove regia indica i registi e Scorsese è un famoso regista. Tuttavia, in modo giocoso, si pensa ai ragazzi come giovani, spesso visti in film di Scorsese. Quindi, RAGAZZI rappresenta i giovani protagonisti dei film del regista, o un termine legato a loro.

Come si scrive la soluzione: Ragazzi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quei bravi regia di Scorsese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

Z Zara

Z Zara

I Imola

