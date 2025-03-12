Si pratica al Roland Garros

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si pratica al Roland Garros' è 'Tennis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENNIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pratica al Roland Garros" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pratica al Roland Garros". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tennis? Il tennis è uno sport che si gioca su un campo rettangolare diviso da una rete centrale, dove due o quattro giocatori colpiscono una palla con racchette. Al Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi del circuito, questa disciplina si svolge su campi in terra battuta, richiedendo abilità e resistenza. La partita si svolge attraverso scambi continui, con l'obiettivo di segnare punti superando l'avversario. La competizione a Parigi rappresenta una delle tappe fondamentali del calendario tennistico mondiale.

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Si pratica al Roland Garros nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tennis

In presenza della definizione "Si pratica al Roland Garros", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pratica al Roland Garros" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tennis:

T Torino E Empoli N Napoli N Napoli I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pratica al Roland Garros" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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