Massa di materiale fuso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Massa di materiale fuso' è 'Colata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLATA

Perché la soluzione è Colata? La colata rappresenta la quantità di materiale fuso che viene versata in uno stampo durante il processo di produzione. Essa indica la massa di metallo, plastica o altro materiale liquido che si versa in una forma, assumendo la forma desiderata una volta solidificata. La corretta gestione della colata è fondamentale per garantire la qualità del prodotto finale e prevenire deformazioni o difetti. La quantità di colata influisce direttamente sulla precisione dimensionale e sulla resistenza del manufatto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Massa di materiale fuso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Massa di materiale fuso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Colata

Se la definizione "Massa di materiale fuso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Massa di materiale fuso" conferma che la soluzione 'Colata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Colata

C Como O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Massa di materiale fuso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Versamento negli stampiFlusso di lavaGetto di metallo fusoUccisione in massaMateriale per cravatteMassa di lavoro da svolgereMateriale per piastrelleEspatrio in massa