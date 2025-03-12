Famosi re del Perú

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Famosi re del Perú' è 'Incas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Famosi re del Perú" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Famosi re del Perú". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Incas? Gli Inca furono un antico impero che dominò il territorio del Perù, lasciando un'impronta indelebile nella storia e nella cultura della regione. La loro grandezza si riflette nelle opere architettoniche, nell'organizzazione sociale e nei progressi scientifici che hanno sviluppato. Rimangono celebri come sovrani potenti e innovatori, simbolo di un'epoca di grandezza precolombiana. La loro influenza si percepisce ancora oggi nelle tradizioni e nei siti archeologici.

In presenza della definizione "Famosi re del Perú", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Famosi re del Perú" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Incas:

I Imola N Napoli C Como A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Famosi re del Perú" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

